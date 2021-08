S’évader une journée au spa Dao Mons et prendre soin de soi

Un nouveau lieu de détente et de bien-être a vu le jour cette année à Mons! Un spa de 1.000 m² avec piscine chauffée à 31 degrés, jacuzzi, douches sensorielles, sauna, hammam, float room… Tout pour se détendre! Il est situé à l’hôtel Van der Valk de Mons et propose également des cours de sport, collectifs et individuels, massages, épilations, salon de coiffure…