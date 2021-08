Comité de concertation: voici ce qui a été décidé pour l’horeca!

Les membres du Comité de concertation sont à nouveau réunis ce vendredi pour évoquer l’épidémie de coronavirus en Belgique et les mesures à prendre pour la ralentir.

Un comité de concertation très attendu a débuté ce vendredi sur le coup de 14 heures. Simple routine sur la voie du retour à une vie normale ? La lutte contre le variant delta fait vaciller les certitudes et rend la rentrée plus fébrile : les boîtes de nuit pourront-elles rouvrir ? Quid des grands événements ? Tant de questions qui seront débattues par nos responsables politiques.

Il s’agit aussi d’une journée importante pour l’horeca. En effet, plusieurs ministres ont plaidé pour une réévaluation des mesures qui sont en vigueur.

Ce vendredi, selon nos informations, le Codeco a décidé qu’il n’y aurait plus aucunes contraintes dans l’horeca. C’est-à-dire plus d’heure de fermeture maximale, un nombre de convives à table illimités, plus d’interdiction de boire au comptoir, etc. La seule mesure qui reste d’application est le port du masque lors de l’entrée et la sortie de l’établissement mais aussi quand on va aux toilettes. Cela pourrait être d’application dès le 1er septembre.

Un pass corona ?

Toujours selon nos informations, les Régions pourraient (et c’est encore au conditionnel) décider d’instaurer un « pass corona » (sanitaire) pour entrer dans l’horeca… Par exemple si le taux de vaccination est trop bas dans une commune ou une région. Mais cela n’a pas encore été tranché.

Des mesures qui seront officialisées lors de la conférence de presse, que vous pourrez suivre en direct en notre compagnie.