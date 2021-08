Rassemblements: l’utilisation du Covid Safe Ticket élargie!

Les membres du Comité de concertation sont à nouveau réunis ce vendredi pour évoquer l’épidémie de coronavirus en Belgique et les mesures à prendre pour la ralentir.

Il n’y aura plus de mesure pour les événements intérieurs en dessous de 200 personnes et les événements extérieurs en dessous de 400 personnes à partir du 1er septembre. Il ne sera plus nécessaire de porter un masque ou de respecter les distances de sécurité, indique HLN.

Pour les rassemblements ou événement rassemblement réunissant plus de monde, il faudra se munir du Covid Safe Ticket afin de profiter de la fin de la distanciation sociale et du non-port du masque. Son utilisation n’est pas obligatoire, mais alors les mesures concernant la distanciation et les masques buccaux resteront d’application.

À partir d’octobre, ces limites montent à 500 et 750.

