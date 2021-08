Rassemblements: voici ce qui a été décidé par le Comité de concertation

Les membres du Comité de concertation se sont à nouveau réunis ce vendredi pour évoquer l’épidémie de coronavirus en Belgique et les mesures à prendre pour la ralentir.

Les restrictions concernant les événements réunissant moins de 200 spectateurs à l’intérieur et moins de 400 spectateurs à l’extérieur sont levées, sauf si l’autorité locale compétente en décide autrement, ont décidé ce vendredi les membres du Comité de concertation.

Cela veut dire qu’il ne faudra plus porter de masque ou respecter les mesures de distanciation sociale.

Concernant les événements réunissant plus de 200 spectateurs en salle et plus de 400 spectateurs à l’extérieur, le Covid Safe Ticket pourra être utilisé à partir du 1er septembre. Dans ce cas uniquement, les obligations concernant le masque et la distance sociale seront annulées.

À partir du 1er octobre, la fin des restrictions s’appliquera au moins aux événements rassemblant 500 spectateurs à l’intérieur et 750 spectateurs à l’extérieur.