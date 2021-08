Vol avec violence à Jemappes: «Ils étaient menaçants», témoigne Anaïs

Ce samedi après-midi, un vol avec violence s’est produit au magasin Night and Day de la pompe à essence Esso à Jemappes. - E.G.

Anaïs, employée au magasin Night and Day à Jemappes, est choquée après l’agression qu’elle a subie ce samedi après-midi. Deux individus ont pénétré dans l’établissement, et ont volé l’argent de la caisse, les cigarettes et les paquets de tabac. Anaïs témoigne.