Les travaux de l’école de Genly bloqués: le chantier pourrait même finir en justice

On vous l’annonçait la semaine dernière, les travaux en cours à l’école communale de Genly ont pris du retard suite à l’abandon du chantier par les ouvriers. Le site ne sera pas prêt pour la rentrée. Un retard d’un mois était initialement évoqué, mais à en croire les dernières informations en cours, cela pourrait durer bien plus longtemps et des actions en justice pourraient être lancées.

Lire aussi Quévy: les élèves de Genly doivent changer d'école à cause des travaux

Le chantier de l'école de Genly déserté par les ouvriers: l'école s'organise

Les élèves de Genly auront cours dans les salles de classe de Givry. - Eric Ghislain

Les travaux de l'école communale de Genly sont au point mort. L’entreprise en charge des travaux ne s’est pas présentée à la réunion prévue avec la commune de Quévy. Une équipe de la commune s’est donc rendue sur place. Elle a pu constater que les ouvriers avaient déserté le chantier. Les élèves seront donc de nouveau accueillis à l’école de Givry pour la rentrée. Le dispositif mis en place depuis janvier dernier sera prolongé.

Lire aussi Quévy: les élèves de Genly doivent changer d'école à cause des travaux