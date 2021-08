Les experts démentent être favorables à l’obligation vaccinale des enseignants

Non, les experts ne sont pas favorables à la vaccination obligatoire des enseignants ou des coiffeurs. Leur approche est plus nuancée.

Contrairement à ce que la presse flamande raconte, les experts du Gems n’ont jamais affirmé qu’ils étaient favorables à la vaccination obligatoire dans certains secteurs, comme l’enseignement ou l’Horeca.

« Je crois qu’ils se sont emmêlés les pinceaux mais ce qu’ils écrivent ne correspond pas à ce qui a été dit dans notre rapport », explique Geert Molenberghs, le biostatisticien qui fait partie de ce Gems.

« Par contre, nous avons quand même dit qu’il nous paraissait logique d’envisager cette vaccination obligatoire dans le secteur des soins de santé. Pour le reste, un autre rapport, du Gems+ celui-là, envisage des situations où il serait préférable de demander le Covid Safe Ticket, comme lors d’organisations de soirées estudiantines, par exemple. Mais, là non plus, on ne parle pas d’une obligation de vaccination ».