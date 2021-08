L’équipe 3x3 de basket belge aurait fraudé pour participer aux Jeux Olympiques

Les Lions auraient organisé des tournois fictifs de basket pour augmenter leurs chances de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Le quotidien De Standaard a rapporté dans son édition de mercredi que des tournois de basket 3X3 auraient été organisés en Belgique, à Anvers, entre août et octobre 2019, de façon fictive, pour permettre aux Belgian Lions de récolter les points nécessaires au classement FIBA 3X3 afin de pouvoir participer aux tournois de qualifications en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.

Les tournois de qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo ont eu lieu à Graz en Autriche fin mai puis à Debrecen en Hongrie début juin. Ils avaient été reportés d’un an suite au report des JO en raison de la crise sanitaire. Et selon le site de la FIBA, les seize meilleures nations au ranking mondial par pays au 1er novembre 2019, non encore qualifiés pour les JO, pouvaient y prendre part (il fallait aussi que le pays n’ait participé à aucun des deux derniers tournois olympiques de basket 5X5 (hommes et dames confondus) aux JO de 2012 et 2016 donc). Vingt et un pays (sans tenir compte du Japon qualifié d’office) ont participé à au moins l’une des deux éditions précédentes des JO, mais pas la Belgique qui figurait à la 14e place de ce classement avec plus de onze millions de points (11.435.665 points).

Les Belgian Lions, invités aux tournois pré-olympiques, avaient manqué de peu une qualification pour Tokyo lors du premier rendez-vous en Autriche pour remporter le second en Hongrie, synonyme de billet pour la capitale japonaise. Au final, les Belgian 3X3 ont été jusqu’en demi-finales et pris la 4e place, au pied des médailles.

27 tournois

Entre le 31 août et le 30 octobre 2019, selon De Standaard, des tournois fictifs auraient été renseignés à la FIBA, la fédération internationale, pour permettre aux Belges de récolter des points afin de grimper dans le classement mondial par pays en 3X3, et pouvoir entrer ainsi dans les tournois de qualifications olympiques de la FIBA. Au total, rapporte toujours le journal flamand, ce seraient 27 tournois qui auraient ainsi été renseignés.

Deux joueurs qui auraient joué respectivement, selon le site de la FIBA, 26 et 9 de ces tournois, ont affirmé au Standaard, sous couvert de l’anonymat, ne pas les avoir joués, renvoyant à Nick Celis, pour plus d’informations. Nick Celis est l’un des quatre joueurs du team 3X3 Antwerpen ayant représenté la Belgique aux JO de Tokyo. Celui-ci a nié la semaine dernière le principe de ces tournois fictifs, affirme toujours De Standard.

Difficile de déterminer combien de points la Belgique a récolté par ce supposé système. Le classement dépend en effet de l’accumulation de points de cent joueurs sur des tournois joués au cours des 12 derniers mois. Selon un expert cité par De Standaard , qui veut aussi rester anonyme, sans ces points, il est vraisemblable que la Belgique n’aurait pu se qualifier pour les JO de Tokyo. Pour la fédération belge, selon De Standaard, c’est la FIBA qui est en charge des classements et de l’organisation des tournois qualificatifs et de ses participants pour les JO.