Une nouvelle ligne de bus express entre Mons et Binche!

Dès le 1er septembre, il sera possible de relier la Cité du Doudou et la Cité du Gille de manière plus rapide. Le TEC annonce la mise en place de la ligne E44, une ligne express entre Mons et Binche. Elle sera complémentaire à l’offre de transport existante et reliera Mons, Bray, Peronnes, Binche et Epinois. La ligne E7 reliera quant à elle La Louvière à Nivelles.