Retour des averses et de la fraîcheur, voici les prévisions météo dans votre région

Voici les prévisions météo de ce jeudi 26 août 2021.

Après deux journées ensoleillées, le temps sera frais et nuageux jeudi avec par moments quelques petites averses, indique l’IRM. Les maxima varieront entre 12 et 19 degrés.

La nébulosité sera d’abord abondante avec quelques pluies ou bruines, généralement faibles, surtout sur la moitié sud du pays. Ensuite, la couverture nuageuse se morcellera davantage à partir du nord et le temps deviendra alors partiellement à très nuageux avec toutefois le maintien de quelques petites averses. Le temps sera frais avec des températures qui ne dépasseront pas 12 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 19 degrés sur le centre. Le vent sera modéré de nord à nord- ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Durant la nuit, de plus larges éclaircies sont attendues. Le risque de quelques averses se maintiendra toutefois sur l’ouest du pays. De la brume ou du brouillard pourront se former. La nuit sera fraîche avec des minima de 7 à 10 degrés en Ardenne, voire inférieurs dans les vallées, de 11 à 13 degrés dans la plupart des régions et de 14 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de nord à nord- ouest.

Vendredi, la grisaille matinale sera parfois tenace en Ardenne. Ailleurs, le ciel sera plus changeant. En cours de journée, la grisaille en Ardenne se lèvera et la nébulosité deviendra alors variable partout, avec alternance d’éclaircies parfois larges et d’épisodes plus nuageux donnant lieu à des averses locales sur l’ouest. La tendance aux averses sera plus marquée sur l’est. Les maxima seront compris entre 13 et 20 degrés. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort à parfois fort, de secteur nord, avec des rafales autour de 50 km/h.