Attention si vous recevez un mail des autorités policières!

Importante mise en garde des autorités concernant un mail que beaucoup de citoyens ont déjà reçu.

Des centaines de citoyens belges ont reçu récemment un courriel visiblement en provenance des autorités policières, dont l’ancienne commissaire-générale de la police fédérale et actuelle présidente d’Europol, Catherine De Bolle. Avec comme simple communication : COPJ, pour Convocation par officier de police judiciaire, indique jeudi la Dernière Heure.

Ce mail est une tentative d’escroquerie auquel il ne faut pas répondre. Ce courrier menaçant, prétend que le destinataire est coupable de faits de pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme ou encore cyber pornographie et n’a que pur but que d’obtenir des coordonnées et codes bancaires.

La Computer Crime Unit avait déjà alerté pour des mails similaires en mars dernier, cette fois envoyés au nom de Catherine De Bolle et de l’actuel commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker.