Aménagements pour les PMR à Mons: «Un budget de 300.000€», réagit la Ville

Un nouveau groupe de près de 200 membres s’est créé à Mons : « PMR à Mons ». À l’initiative de ce dernier, Ludovic Toussaint et Jacques Gilon. Son but : sensibiliser un maximum de personnes concernées par les personnes à mobilité réduite mais surtout d’alerter la ville sur le manque d’infrastructures aux normes. Le groupe n’hésite pas à interpeller la Ville de Mons et demande qu’elle évalue, une par une, ses propositions pour améliorer les conditions des PMR.