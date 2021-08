Démontage du château d’eau à Ghlin en retard: les voisins n’en peuvent plus!

M. et Mme De Lena se disent navrés par la situation qu’ils doivent subir. - C.W.

En mai dernier, une entreprise se lançait dans le démontage du château d’eau, rue de Baudour à Ghlin. Le chantier devait se terminer pour la fin juin. Ce qui est loin d’être le cas! Non seulement les travaux se prolongent mais en plus ils génèrent d’importantes nuisances dans la maison voisine occupée par Philippe et Isabelle. L’IDEA, qui gère le chantier, apporte des précisions.