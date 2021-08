Dépenses sur les réseaux sociaux : G.-L. Bouchez dans le top 10 européen

Il peut passer des heures sur son téléphone mais pour la bonne cause. - DR

Georges-Louis Bouchez a bien ri en découvrant le classement européen des politiques européens qui ont le plus investi dans les réseaux sociaux. Le président montois du MR figure dans le top 10, en compagnie de nombreux Belges. «C’est normal qu’on investisse plus que les autres car les possibilités de dépenses sont beaucoup plus faibles qu’ailleurs».