La rentrée judiciaire sera chargée à Mons: plusieurs gros dossiers seront (re)jugés

Que ce soit devant la cour d’appel ou la cour d’assises, la rentrée judiciaire sera chargée à Mons. Six procès d’assises ont été fixés, entre la rentrée de septembre et la fin du mois de novembre. Et la cour d’appel ouvrira de nouveau les dossiers de la petite Mawda ou encore celui de Alain Deschamps, roué de coups et décédé.