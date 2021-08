Musées, horeca, vélos,... : voici les chiffres touristiques montois de cet été

La crise sanitaire et la météo peu clémente n’ont pas facilité les choses pour les acteurs touristiques belges. La Ville de Mons souligne de son côté que le bilan des visiteurs reste stable malgré tout par rapport à l’an passé. La Ville a pu compter sur des événements majeurs comme les jardins éphémères ou encore l’exposition consacrée au travail d’Arne Quinze.

La provenance des visiteurs reste sensiblement la même en 2019 qu’en 2020 : 87 % de Belges (plus de la moitié en provenance de Wallonie, 30 % de Flamands et 7 % de Bruxellois) pour 13 % d’étrangers (dont plus de la moitié en provenance de France, puis des touristes allemands, hollandais et anglais).

L’Office du tourisme de Mons a accueilli (jusqu’au 22 août) plus de 6.000 visiteurs à son guichet, soit une baisse d’environ 22 % par rapport à 2020. Cela s’explique principalement par les nouvelles habitudes d’achat des visiteurs, qui préparent leur visite à Mons en amont, en achetant leurs tickets en ligne ou via le call center. Les chiffres du call center en témoignent puisque visitMons a enregistré plus de 1.800 appels cet été (soit une hausse de 62 %).

Location de vélos

Au niveau des activités choisies par les touristes, on constate que la location de vélos a rencontré un beau succès avec 191 vélos loués cet été à visitMons, soit une progression de plus de 50 % par rapport à 2020.

Les visiteurs ont également testé les nombreux circuits guidés qui ont pu reprendre malgré la crise sanitaire. Ces visites, à destination des groupes, ont doublé par rapport à 2020 alors qu’elles n’étaient proposées, crise sanitaire oblige, qu’aux Belges.

Côté musées

Les musées ont accueilli plus de 18.000 visiteurs en juillet et août. Les expositions temporaires comme My secret garden d’Arne Quinze au BAM, Mons au temps de Waudru à l’Artothèque, la Triennale de l’affiche politique au MMM ou l’exposition sur le Beffroi ont permis, en plus des musées, d’attirer toujours plus de visiteurs en ville.

Du côté de l’horeca

Du côté des établissements horeca, une baisse moyenne de fréquentation de 25 % à 35 % est à enregistrer par rapport à la période estivale d’une année « normale » (type 2019). Bien entendu, cette baisse est également à imputer à la situation sanitaire actuelle tout comme la météo qui n’a pas joué en faveur des terrasses. Par ailleurs et contrairement à l’an passé, de manière générale, les restaurants travaillent mieux que les tavernes, ce qui s’explique notamment par un phénomène de récupération du public français soumis au PASS sanitaire. En moyenne, un taux de 40 % de Français supplémentaires a été enregistré dans la clientèle des établissements horeca, permettant une « stabilité » toute relative au niveau du chiffre d’affaires. Ce phénomène a été encore amplifié par le décalage d’ouverture de l’horeca en France par rapport à la Belgique.

Enfin, pour ce qui est des hébergements à Mons, les hôtels ont enregistré cet été un taux de remplissage moyen d’environ 70 %.

« Cette fois encore, nous avons préféré offrir de nombreux événements aux Montois qui n’ont pas eu la chance de partir. Malgré le contexte sanitaire et la météo, les résultats sont positifs » déclare le bourgmestre Nicolas Martin. « Nous avons aussi mis un focus cette année sur le public flamand, avec plusieurs campagnes de notoriété qui ont largement porté leurs fruits, puisque pas moins d’un tiers des touristes belges qui ont visité Mons viennent du Nord du pays. »