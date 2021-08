Tanks in Town à Mons: voici le programme détaillé de ce week-end

A l'occasion de la Commémoration de la libération de la Ville de Mons par les troupes alliées le 2 septembre 1944, les véhicules blindés de Tanks in Town - Royal Mons Auto Moto Club se rassembleront sur le site du Bois Brûlé à Ghlin et paraderont dans la région montoise ces 28 et 29 août.