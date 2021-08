D3 ACFF: Zineddine Elatlassi débarque au RAEC Mons

Il avait marqué les esprits du Stade Tondreau en août dernier sous les couleurs du BX Brussels.

Zineddine Elatlassi, 22 ans, signe au RAEC Mons en cette fin de mercato.

Dribbleur virevoltant et doté d’une qualité de passe haut-dessus de la moyenne, Zineddine renseigne un parcours intéressant. Formé à Anderlecht et au sein de l’Académie JMG, là où des joueurs comme Jason Denayer ou Théo Bongonda ont évolué, le milieu de terrain a également joué à Zulte-Waregem, Waasland-Beveren, à Eupen, avant un passage en France et en D3 grecque. Après son passage en Grèce, il est revenu au BX Brussels, là où il a été repéré par le RAEC Mons. « Les qualités de Zineddine m’ont directement sauté aux yeux lors de notre match face au BX Brussels, en Coupe de Belgique. J’ai pu ensuite découvrir le parcours intéressant du garçon », explique Frédéric Herpoel, président sportif du RAEC Mons. « Zineddine peut jouer à tous les postes offensifs. Vif et généreux dans l’effort, il saura très vite s’intégrer au noyau. Le RAEC Mons devra être un tremplin pour lui et nos différents contacts devraient lui permettre d’atteindre ses objectifs», ajoute le Président sportif. « Viser le professionnalisme »

« Séduit tout de suite »

Zineddine a directement été séduit par les ambitions du RAEC Mons : « J’ai immédiatement accepté parce que j’ai les mêmes ambitions. J’espère aller le plus loin possible et je vise le professionnalisme », souligne le joueur. « De très bons joueurs d’expérience et un staff professionnel sont là pour nous encadrer. Je sais que ma polyvalence, ma technique, ma vitesse et ma vista peuvent apporter du danger chez les défenses adverses. L’effectif est de très grande qualité et je vais continuer à travailler pour atteindre mes ambitions. »

Le joueur rentrera en ligne de compte dès la semaine prochaine pour le match face à la JS Tamines.