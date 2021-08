Victime d’un AVC, il est bloqué au 3e étage à cause d’une panne d’ascenseur à Boussu

Philippe Capouillez est bloqué au 3e étage à cause d’une panne d’ascenseur. - C.M.

Triste histoire à Boussu! Il y a quelques semaines, Philippe Capouillez a subi un AVC. Le Boussutois ne peut désormais plus se déplacer à pied. À l’aide de sa chaise roulante électrique, Philippe arrive tout de même à joindre son domicile au 3e étage via l’ascenseur de son immeuble. Sauf que depuis lundi, ce dernier est en panne à cause d’un acte de vandalisme selon BHP Logements. L’homme se retrouve donc enfermé chez lui avec un frigo vide mais surtout avec l’impossibilité de se déplacer…