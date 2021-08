Flénu: sept enfants et leurs parents, à la rue, cherchent d’urgence un logement

Benjamin, Gaëlle et leurs sept enfants recherchent désespérément un logement. - E.G.

Benjamin, Gaëlle et leurs sept enfants recherchent de toute urgence un logement de plus de trois chambres. Toute la famille s’est retrouvée à la rue, et loge désormais chez la maman de Benjamin. Cette situation n’est pas tenable. Les services d’aide à la jeunesse menacent de placer leurs enfants.