D1 féminine: les Ladies du RAEC Mons entament les choses sérieuses ce samedi

Le championnat reprend.

A l’instar des hommes en D3 ACFF, l’équipe féminine du RAEC Mons lance son championnat ce week-end. Quelques jours après sa belle et large victoire face au White Star (5-0) en coupe de Belgique, le groupe de Guillaume Dinant se rend à Anderlecht, ce samedi (18h30) dans le cadre de la première journée, et recevra r Kontich une semaine plus tard. La préparation des Ladies fut couronnée de succès puisque les Montoises ne se sont inclinées qu’à une reprise, face à la Super League du Sporting de Charleroi. De bon augure!