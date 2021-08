D3 ACFF: avant d’aller défier Tournai, Mons attire Elatlasse et Privitera

Deux derniers renforts au Tondreau.

Mons a bouclé sa campagne de recrutement en attirant deux nouvelles recrues ce vendredi : Zineddine Elatlassi, un médian remarqué lors d’un amical entre l’Albert et le BX Brussels où il évoluait, et Luca Privitera, un défenseur central qui appartient à l’Union Saint-Gilloise. Aucun de deux ne participera au déplacement à Tournai, ce samedi, pas plus que Traoré, suspendu, Lépicier et Angeli, tous deux blessés. « Nous sommes satisfaits du travail qui a été effectué et des enseignements tirés lors des amicaux durant la préparation », lance Laurent Demol, le coach. « Nous sommes impatients d’en découdre, de nous situer, de tout donner pour jouer un rôle important dans cette série. Le livre du renouveau du club vient de s’ouvrir, nous voulons y écrire un beau chapitre. Tournai ? Le noyau a beaucoup changé et nous attendra avec le couteau entre les dents, comme chaque autre formation de la série d’ailleurs ».