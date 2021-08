Athlétisme: les jeunes de Mons-Borinage étaient en forme au championnat LBFA

Les cadets et scolaires, garçons et filles, ont décroché de nombreux titres et podiums des championnats LBFA de Nivelles. Voici les résultats et quelques infos «athlétiques».

******* *** ** ** **** ****** **** ***** * ******* ** ******** ************ ****** ***** ** ******* ********* ****** **** * ***** ****** ** ***** *********** ****** ***** * ****** ****** ** ***** *********** ****** ***** * ******* ******** ** ***** ***** ****** ***** * ******* ****** ** ********* *** ***** ****** ****** ********* *** ** ** ****** ***** ****** ******* * ** * ****** ** ****** ******* ****** ***** * ***** * ******** ** ******* ** ****** ****** ******* * ******** ** ****** ******** ****** **** * ********* ** ****** ******* ****** ***** ** ****** ******** ***** ****** **** * ****** ****** ** ******* ***** ****** ***** * ******* ******** ** ******** ******* ****** ***** * ******* ****** ** ******* ***** ****** ****** ** ******** **** ****** ****** ********* ** *** ** ** ***** ****** ****** ***** * *** ** ** ****** ****** ****** ******* * ********* ** ******** ******** ****** **** * ****** ***** ** ****** ******* ****** ***** * ******* ** ***** ********* ****** **** * ***** ****** ** ****** ******* ****** ***** * ****** ******** ** ******* ********* ****** ***** * ******* ****** ** ****** ********** **** ****** ********* ** *** ** ** ******* ****** ****** ***** * *** ** ** ******* ****** ****** ***** * *** ** ** *** ********* ****** ******* * *** ** ** **** ********* ****** ******* * ******* ** ********* ******* ********* ****** **** * ****** ****** ** ****** ******* **** ****** ** ***** ********* *** ***** ******** ********* ********** *** ***** ************** **** ** ***** ** ***** ********* *** ***** *** **** **** ******** ** ***** ** ****** ** ******* ************* *********** ** ****** ** ************* ** ******* ****** ****** *** *** ******** ** **** ********* ****** *** ***** ******** ** ****** ********* ****** ** ******** ***** *** ** ****** * * *** ******* ******** ** ************ ** ***