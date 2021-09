Leah n’a toujours pas trouvé d’école à Mons pour sa rentrée…

Giusy Giarratano, et Leah, sa fille. - D.R.

Giusy Giarratano est la maman de Leah. L’adolescente ignore toujours dans quelle école elle rentrera en 3e secondaire. Et si elle rentrera. Giusy a contacté plusieurs écoles de l’entité de Mons, et la réponse est toujours la même: «nous n’avons plus de place, Madame.» Pourtant, la famille a commencé à chercher dès le mois de juin.