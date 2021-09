Papou vient d’ouvrir son restaurant grec à Mons

L’établissement Arnaud Wintacq & Co ouvre ses portes ce mercredi, en face du Brico Plan-It de Mons, dans le centre commercial « Les portes du parc ». Trois amis sont à la base de ce projet original. Parmi eux, on retrouve Arnaud Wintacq, coiffeur montois, et Joseph Guttadauria, gérant de quatre établissements horeca dans la région.