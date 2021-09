La locale Écolo fait sa rentrée avec Vert Pop à Mons

La locale Ecolo de Mons effectue sa propre rentrée avec l'organisation d'un événement intitulé « Vert Pop » ce vendredi 3 septembre.

Vert Pop, ce sont les rencontres écologiques d'été d'Ecolo qui ont lieu un peu partout en Wallonie avec des débats sur des sujets variés, des visites de terrain, des balades, des conférences mais aussi des moments conviviaux et festifs.

Ce sont des rendez-vous ouverts à toutes et tous et pas uniquement aux militants écologistes.

Le Vert Pop de Mons aura lieu au centre de découverte de l'eau et de l'environnement l'Amusette à Mesvin.

Au programme :

- 16h30 : Accueil

- 18h30-20h00 : Atelier « Clouer le bec au tonton Léon » pour réagir aux réactions conservatrices et péremptoires et balade contée sur l'imaginaire et la nature

- 20h00 : Apéro musical.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l'inscription est obligatoire à l’adresse : info@mons.ecolo.be