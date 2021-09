La Maison du Peuple de Frameries, complètement rénovée, rouvre ses portes

Après plusieurs années de fermeture, la Maison du Peuple de Frameries est prête à rouvrir ses portes… Et ses pompes à bière! L’inauguration aura lieu le samedi 11 septembre. La Maison du Peuple: un café, et plus qu’un café, un monument symbolique de l’histoire de Frameries. Entièrement rénovée, sa partie brasserie est confiée à un jeune duo de copains: Robin Deligne et Florent Majoie.