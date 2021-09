Le Grand Huit à Jemappes et Flénu ce week-end: voici le programme!

À Jemappes et Flénu, la nature est mise à l’honneur sous l’angle de la féminité : mère créatrice et mystérieuse, puissante et fragile à la fois. Laissez-vous surprendre par les multiples facettes de Dame(s) Nature !

Le parc de Jemappes sera animé, tout le week-end, par un parcours sensoriel qui vous invite à « vibrer » avec les artistes et leurs oeuvres. Il y aura aussi des animations de sensibilisation, des conférences et expositions, un marché artisanal et de nombreuses installations artistiques.

À Flénu, enfilez vos gants de jardinage et découvrez le potager collectif né d’une initiative citoyenne pour végétaliser le quartier de la Cité du Vatican. L’objectif ? Créer un espace où l’on se retrouve et où l’on partage son savoir-faire.

Le programme complet. - D.R.

À Jemappes

Dame(s) Nature.- Parc de Jemappes, rue du Château Guillochain 35.

Sam. 04/09 – 13 : 00 > 22 : 00

Dim. 05/09 – 13 : 00 > 18 : 00

Au cœur du parc de Jemappes, laissez-vous porter par de nombreuses animations avec un fil conducteur commun : la féminité, les femmes et la place qu’elles occupent dans notre société actuelle.

Vibrantes Confidences de Dames Natures, une balade guidée parsemée d’installations et de performances magiques, artistiques et thérapeutiques. Guidés par des « Parques » – entités féminines de la mythologie, ou en visite libre, vivez une expérience sensorielle et vibrez avec une foule d’artistes locaux.

Mais aussi, un défilé de mode mettant à l’honneur la nature, les fleurs et les saisons. Un espace de réflexion, au travers d’actions de sensibilisation menées sur le territoire, sur la place des femmes et les agressions dont elles sont encore trop souvent victimes. Une exposition sortant de l’ombre les femmes de Gilles qui oeuvrent toute l’année pour leurs maris. Un marché artisanal durable et bio prônant le naturel et le zéro déchet et de nombreuses installations de « Tricot Urbain » qui habilleront les arbres remarquables du parc.

À Flénu

Mon coin de nature : le jardin du quartier. Cité du Vatican, sentier des Vaches.

Dim. 05/09 – 13 : 00 > 18 : 00

Investir l’espace public en laissant la nature y retrouver sa place, partager des savoirs et renforcer le « vivre ensemble », c’est l’objectif d’une nouvelle aventure à la cité du Vatican à Flénu.

Au départ d’une initiative citoyenne, des habitants se sont réunis pour créer un potager collectif et végétaliser le quartier, le transformer en un lieu de rencontre pour toutes les générations. Découvrez-le lors d’une après-midi en famille ponctuée d’activités créatives et animations destinées à tous les publics.

ET AUSSI…

Le village du Grand Huit et ses ambassadeurs pour vous accueillir à bras ouverts, les remorques insolites du projet « Faire son village », des expériences gourmandes, la présence de food-trucks et bistrots guinguettes, des balades à la découverte de la faune et de la flore du parc, des animations sur les macro-invertébrés menées par le Contrat Rivière Haine, des conférences autour des sujets touchant les femmes et bien d’autres animations pour toute la famille !

Toutes les infos et renseignements ici