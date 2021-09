Près de quatre cents opposants à la vaccination réunis pour une marche à Bruxelles

Vidéos

Ce samedi, près de 400 personnes se sont réunies au parc du Cinquantenaire à Bruxelles pour prendre part à une « marche citoyenne » organisée par le docteur montois David Bouillon, le généraliste farouchement opposé à la vaccination.

Près de quatre cents personnes sont venues prendre part à une marche organisée par un généraliste montois, le docteur David Bouillon, ce samedi à Bruxelles.

Cette « marche citoyenne » a pour but de s’opposer à la vaccination et plus généralement la politique sanitaire appliquée depuis l’émergence du covid-19 l’année dernière. Une politique criminelle et antidémocratique, selon le généraliste montois qui a par ailleurs initié des procédures juridiques à l’encontre du gouvernement belge et de la commission européenne.

Le médecin montois, a pris longuement la parole ce samedi avant un départ fixé à 14h.

Les participants comptaient se rendre jusqu’au rond-point Meiser à Schaerbeek.

Violeta, une mère d’origine roumaine ne compte pas faire vacciner ses quatre enfants par crainte.

Catherina, 61 ans, suit le docteur Bouillon depuis peu de temps mais elle a tenu à être présente ce samedi.

Baignés dans un radieux soleil, les manifestants de tous âges, parfois venus en famille, ont arboré déguisements, scandé divers slogans et brandi des pancartes : « Mon corps, mon choix, ma vie » ; « De la démocratie à la dictature, il n’y a qu’un pass » ; « J’aime la liberté » ; entre autres.

Un nombre non dérisoire des participants n’hésitant pas à faire des parallèles entre le nazisme et la situation sanitaire actuelle. Certains osant même arborer une étoile jaune…