Basket: après 1 an, les cousins Dupont ont enfin rejoué ensemble

Le derby de vendredi soir entre le BC L’9 Flénu et l’UBC Quaregnon (79-63) a certes réuni une bonne partie des amateurs de basket de la région mais en plus il était l’occasion pour les cousins Nathan et Kenny Dupont d’évoluer ensemble pour la deuxième fois seulement.

** ** ********* **** *** **** ***** ***** ********* ********** ** * * **** ***** **** **** **** ** ******* ** ******* ***** ** *********** ********* ****** ** ******* *** ** ******** *********** ****** ** ***** ***** **** *********** ****** ******** ** ***** ********* ******* ** ***** ****** ********** ******** ** ************* *** ****** ********* ** ******* **** **** ****** ********** ** ********* ** * * ** *** **** ******* ****** ** ***** ****** ** **** ******* ******* ********** ***** **** ** ***** ******** ***** ** **** ** ****** *** ******* **** ******** **** **** ****** ******** ************ ******* **** ******* ******* ** ***** *** ****** ****** ** ******* ******* ******** ********** ******** ** **** **** *********** ****** ** ********** ** *** **** ********** ********* ****** **** ********* **** ***** ** ******* ***** ** ********* ** ******* **** ** ******* *** ****** **** ******* ****** ***** *** ******** ******* ** ***** ********* ************ ******** * ***** ******* ******* ** ****** ** ******* ********** *** ** ******** ****** ** *** ***** ** *** ***** *** ***** **** *** **** ***** ********* ********** ********* ************** **** *** ******** ** ***** ** ************ ****** *********** ******* ******** ****** ******** ***** ******** ** ******* ***** **** ** ** ** ** ************* ** ** *********** ********* *** ** ******** *********** ******* *** * ********** ******* ************ **** ******* ******* ******* ** ********* *** *** *********** ** ******* ******** ******* ****** ** ****** *** ****** * ********** ****** ******** *** ******* ***** **** *********** * ** ********* ** ** ********** ************ ************* ** *** ****** ***** ******** ** ********* ******** ** ********* *********** * ** *** ***** ** ****** ** ***** ***** ******** **** *********** ** ** ***** *********** *** *** **** *** ********** **** ****** **** ** ******** ** ***** ** ******** ***** **** ** ***** ***** ** *** ***** *** ****** ** ****** ** ** *** ******* ** ******** ******* ********* ********* **** *** ********** *** ** ******* ** ** ** ***** ********** **** *** ********* *** ************* *** ********** ***** ******* *** **** ****** ** *** *********** ********** ** ********* *************** *** ********** ***** **** ********* ** **** ** ************* *** ** *** ****** *** **** ** *********** ** **** ************ ** ******** ******* *** ***** ********