Mons-Borinage: les nouveaux chiffres du chômage dans votre commune

l y a de plus en plus d’offres d’emploi en Wallonie. - Photo News

Entre juillet 2019 et juillet 2021, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé en Wallonie. Lens est la commune qui possède le taux de chômage le plus bas. Honnelles a connu la baisse du nombre de chômeurs la plus importante. Dans d’autres communes, la situation est plus difficile. Elles apparaissent malheureusement en bas du classement wallon. Voici les chiffres commune par commune.