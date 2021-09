Coups, incendies, destructions…: le harcèlement après la rupture à Dour

Le tribunal du Hainaut, section de Mons, a examiné un triste et épais dossier de harcèlement lié à une rupture entre époux, à Dour. Nous les appellerons «Sonia» et «Karl». Karl répond de harcèlement, coups, incendies volontaires et destruction de voitures. Il avait même installé une balise sur la voiture de son ex.

**** *** *** ****** ********** ** *** *** ******* ********** ************** ****** ** ************* ******** ****** ********* ** ***** ***** ******** ** ***** *** ******* ***** ** *** ***** ** ******** ** ****** *** **** **** ***** ********* ******* *** ******** ** ******** *** *** ************ ****** ******** ****** ** ******** ************** ** ******** ***** *** ******************* ************ ** **************** ** **** ** ******* *** ********** **** ******* **** ** ********* ** **** ***** *** ******** ************* ***** ** **** **** ** ******* ********** ** ******* ************** **** ***** ** *** ****** ******** ***** *** ********** *********** *** *** ** ** ********* **************** ****************** ** *** ** ********* ****** *** ******** ** **** ********* ** ** ** **** ****** ** ********* **** *** **************** *** ******* ** * ** ** *** *** **** **** ********** ** ********************* *********** **** ** ***** **** ** ***** *************** ******* ** ****** ******* ************ * *** ******** ** *********** ** ********************* ******* ** ******** *** ******* ** *** ******** ******* *** * ********* ********** ** ****** *** ** ***** ********** ** *** ***** ** ******** ** ******** *** ******** ** *** ******** ** ** *** **** ********************* *** ********* ******* * ****** *** ** ******** **** ******* **** * **** *** ****** *** ** ******* **** ****** ** **** **** ** ******* ** ****** ****** **** *** ************* *** *** ****** ** *********** ** * ***** **** **** *** ******* ********* ***** *** ****** ** ***** ****** *** *** ****** *** ******** ***** *** ******* *** ************ ********* ** *** ******** ************ *********** **** *** *********** ********* ** ********* ******* ******************** ***** *** ********* ** ********* ********** ********* *** *********** *** ****** *** ******* *** ************* *** **************** ***** ** ******** *********** ** ************* ******* ** ****** ** ******** ** ******* * *** ******* ** **** ** **** *********** *** ******** ************ ** ******* ** ** ******** *** **** ** ******** ** ***** * **** ** ***** ** ** ************ ** ** ******* **** ** ******** ** ************ *** *** ******* ****** *** ********* *** ********* *** *** **** ** ***** ******* *** ********* *********** *** **** *** ** ** ********** ** ***** ************ *********** ** ***** ** ** ***** ****** ********* **** *** **** *** ********** ******* * *********** *** ******* ** ***** ** * * ***** *** ******* ** ****** ** **** ** ***** *** ******* ******** ** ***** ***** ** ******* ******* ******* ** ***** *** ******** *** ***** ******* * ******** ** ***** ***** ************ ******* ** ** ***** ** *** ********* ***** ************ * ***** ** ********** ** ******* *** ****** *** ************ **** *** ***************** ******* ** ****** ** ****** ** ***** *** ******** ******* *** ***** ********* ******* *** ******* ** ***** ******* **** * ** *** ************** ********** *** **** ******** ** * **** ******** ** ******** ************ ** ******** *** ** ******* ************ ******* ******** *** ** ****** ****** ** ** **** *** ** ******************** ******* *** **** ** **** ** ******* *********** ******* ******* ******** ****** ****** **************** ** **************** ** ******** ******** **** ** *****