Vers un nouveau confinement? «Il y a des indicateurs qui commencent à s’allumer»

Emmanuel André a fait le point sur la situation sanitaire dans le pays, alors que dans le bilan du jour, les hospitalisations et le nombre de personnes en soins intensifs pour Covid-19 sont au plus haut depuis la mi-juin.

« Le virus circule encore dans les grandes villes, dans les populations non vaccinées, notamment à Bruxelles », a indiqué Emmanuel André sur La Première ce matin.

« On voit une augmentation des infections. Avec la rentrée à l’école et au travail, il y a multiplication des contacts. Est-ce que cela va se transformer en une augmentation exponentielle ? Grâce à la vaccination et aux bons comportements adoptés avec le temps, on devrait pour voir l’éviter. On a une marge d’action. Mais on a vu qu’en Israël il y a eu une vaccination, mais les contaminations ont augmenté et des mesures ont dû être prises. »

De quoi craindre un nouveau confinement dans les prochaines semaines ? « On n’en est vraiment pas là, mais il y a des indicateurs qui commencent à s’allumer, comme les hospitalisations. Dans certaines zones du pays, la situation se dégrade plus rapidement, notamment à cause d’une faible couverture vaccinale. »