«Faites entrer l’enculé!», titre Charlie Hebdo pour l’ouverture du procès

Des kamikazes devant le Stade de France, des armes de guerre en plein Paris, 130 morts, et une nuit qui a traumatisé le pays. Six ans après, le procès « historique » des attentats du 13 novembre 2015 s’ouvre mercredi à 12h30 au coeur de la capitale. Charlie Hebdo, victime de l’attentat dans ses locaux quelques mois plus tôt en janvier 2015, fait évidemment sa Une sur ce procès, avec le personnage central encore en vie : Salah Abdeslam.

Le procès, qui sera filmé pour l’Histoire, va se dérouler sur neuf mois, une durée sans précédent pour une audience criminelle en France. Il est aussi inédit par l’ampleur du dossier – 542 tomes – par son nombre de parties civiles – au moins 1.800 – et par sa charge émotionnelle.

Quelque 550 personnes prendront place dans une salle spécialement construite au sein du palais de justice historique.

À l’ouverture de l’audience, c’est sans doute vers Salah Abdeslam que tous les regards se tourneront. Le Franco-marocain de 31 ans, capturé en vie à Bruxelles en mars 2016, est le « dixième homme », seul membre encore en vie des commandos téléguidés par le groupe Etat islamique (EI) qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Saint-Denis et Paris.

Charlie Hebdo, victime de l’attentat dans ses locaux quelques mois plus tôt en janvier 2015, fait évidemment sa Une sur ce procès ce mercredi 8 septembre 2021, avec le personnage central encore en vie : Salah Abdeslam. « Faites entrer l’enculé ! », titre le journal satirique, en référence notamment à l’émission « Faites entrer l’accusé ».

La cour d’assises spéciale doit juger au total vingt accusés, soupçonnés d’être impliqués à divers degrés dans la préparation des attentats jihadistes les plus sanglants en France.