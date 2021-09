La ministre de la Défense de passage à Mons annonce 10.000 nouvelles recrues en 4 ans

09/09 17:00 → 09/09 23:00

Jeudi en cours d'après-midi et en soirée, la moitié sud de notre pays devra composer avec quelques averses intenses et potentiellement accompagnées d'orage. Même si quelques exemplaires pourraient se retrouver un peu plus vers le nord ou le nord-ouest, c'est sur les provinces de Hainaut, Liège, Namur et Luxembourg que ces averses seront probablement les plus nombreuses. Les plus marquées d'entre elles conduiront à des quantités de précipitations autour de 10 à 15 l/m² en peu de temps.