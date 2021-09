Le nouveau cinéma Plaza de Mons ouvre ses portes au public ce vendredi 10 septembre

Le nouveau Plaza ouvre ses portes au public ce vendredi 10 septembre dès 14h, en proposant une programmation riche, avec plusieurs événements en présence d'invités.

Quatre salles entièrement remises à neuf diffuseront les films que vous aimez pour l’émotion et la réflexion qu’ils suscitent. Rendez-vous au 12 rue de Nimy !

Pour l’ouverture, prévue le 10 septembre, la première du film Rookie sera diffusée en présence du réalisateur Lieven Van Baelen et du jeune acteur Valentijn Braeckman.

Un premier film nerveux et à fleur de peau, mené par un casting talentueux composé de Matteo Simoni (« Marina », « The Racer ») et l’incontournable Veerle Baetens (« The Broken Circle Breakdown », « Duelles »). Avec une musique rock de qualité menée par le chanteur-compositeur Daan.

L’affiche. - D.R.

Découvrez les événements à venir et le programme complet ici