Boussu: Violette, figure bien connue de la région, a été retrouvée en bonne santé

Bonne nouvelle : Violette Liénard, disparue depuis mardi, a été retrouvée en bonne santé. La police fédérale avait diffusé un avis de recherche.

Ce mardi, vers 16 heures, Violette Liénard, âgée de 79 ans, a quitté le bureau de police situé rue François Dorzée à Boussu. La septuagénaire n’a plus donné de nouvelles. Voilà pourquoi la police fédérale a lancé un avis de recherche.

Violette Liénard a été retrouvée en bonne santé. - Police fédérale

Au moment de sa disparition, elle portait une jupe colorée, un gilet jaune, une blouse bleue et des chaussures foncées. Elle se déplace toujours avec un caddy bleu foncé. Heureusement, plus de peur que de mal… Ce mercredi, peu avant 19 heures, la police fédérale annonçait qu’elle avait été retrouvée en bonne santé. Une nouvelle qui en a ravi plus d’un. Violette a déjà fait parler d’elle. Lors des festivités du 21 juillet à Mons, la septuagénaire attire souvent l’attention des passants, tout de noir, jaune, rouge vêtue.