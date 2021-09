Incendie près de l’hôpital d’Hornu: les élèves évacués!

09/09 13:00 → 10/09 00:00

Cet après-midi et ce soir, de fortes averses parfois orageuses pourront se produire, surtout sur le sud et l'est du pays. Les plus marquées d'entre elles conduiront à des quantités de précipitations autour de 10 à 15 l/m² en très peu de temps et pourront être accompagnées de grêle.