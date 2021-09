Hyon: une centaine de personnes rendent hommage à Dylan, Andréa et Adrien

09/09 16:00 → 11/09 00:00

Ce soir, des averses localement intenses et orageuses pourront encore se produire sur le pays. Localement, les plus marquées d'entre elles pourront conduire à des quantités de précipitations autour de 10 à 15 l/m² en une heure de temps. Un risque de grêle est également à craindre. Demain après-midi, nous prévoyons sur le pays à nouveau des averses intenses et orageuses avec localement beaucoup de précipitations en peu de temps et un risque de grêle. Sous un orage des rafales jusque 60 km/h voire localement un peu plus restent toujours possibles.