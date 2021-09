Accident mortel à Hyon: Maxime, le conducteur condamné fait appel!

C’était le 9 septembre 2020. Peu avant 23h, sur la chaussée de Maubeuge à Hyon, un grave accident allait coûter la vie à trois jeunes hommes et blesser grièvement le quatrième passager. Seul le conducteur s’en est sorti. Il vient d’être condamné et incarcéré. Ce jeudi, un an après les faits, les proches des jeunes victimes se sont réunis sur les lieux du drame pour leur rendre hommage. Ils étaient une centaine.