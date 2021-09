Pourra-t-on bientôt laisser tomber le masque? De Croo pour un assouplissement

Erika Vlieghe est formelle : pour elle, pas question de laisser tomber le masque pour l’instant, c’est encore trop tôt ! Alexander De Croo, lui, est plutôt favorable à un assouplissement des règles.

Dans un entretien accordé à De Zevende Dag, l’infectiologue Erika Vlieghe a donné son avis concernant la suppression de l’obligation de porter le masque.

Alors que le Premier ministre Alexander De Croo annonçait dans une interview accordée à nos confrères du Soir ce week-end que le prochain Comité de concertation évoquerait des éventuels assouplissements au niveau du port du masque buccal, Erika Vlieghe, elle, juge « imprudent » de laisser tomber le masque maintenant.

« En tant que société, nous ne sommes pas encore prêts pour cela », a déclaré la présidente du GEMS. « Procédons prudemment comme nous le faisons avec les mesures, pas à pas, et cela nous permettra de passer l’hiver », a-t-elle ajouté.

« Abolir le masque buccal »

Dans une interview accordée à VTM ce dimanche, le Premier ministre Alexander De Croo s’est à nouveau exprimé au sujet du port du masque obligatoire. « Dans les endroits où la distance est possible et où l’on sait que la grande majorité des gens ont été vaccinés, nous pouvons prendre cette décision d’abolir le masque buccal », a déclaré Alexander De Croo. « Le masque buccal nous a bien protégés. Dans certains endroits, il n’est plus nécessaire », a ajouté le Premier ministre.