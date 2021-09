Le salon «Vis ta santé» à Quiévrain, c’est ce samedi: voici le programme

Le salon « Vis ta santé ! », organisé par la commune de Quiévrain, à l’initiative du Plan de Cohésion sociale et avec le soutien de la Région wallonne et du CPAS de Quiévrain, se déroulera le samedi 18 septembre prochain de 10h à 17h. Plus de 20 partenaires seront présents. Un programme d’ateliers, conférences et animations est proposé à l’ensemble des visiteurs.

Bien naître, bien grandir, bien vieillir en bougeant, respirant et mangeant correctement, voilà la 3e édition du salon de la santé proposé le 18 septembre prochain par le Plan de Cohésion sociale de la Commune de Quiévrain avec le soutien de la Wallonie et en collaboration avec le CPAS, l’Observatoire de la Santé du Hainaut et de nombreux partenaires locaux et régionaux.

Parcours psychomoteurs, jeux à destination de toutes les tranches d’âges sur différents sujets qui touchent à la santé, organisation du frigo… Conférence sur l’alimentation équilibrée. Tests visuels, lecture des paramètres vitaux, mémorisation, hygiène des mains, coiffure, pédicure… Game truck avec des animations autour du bouger, voiture tonneau, piste d’habilité en vélo, simulateur de conduite… Marche en autonomie à l’aide d’une application. Voilà une partie du programme. En outre, quatre ateliers de gestion du stress sont organisés sur inscription (pour 6 personnes maximum par atelier).

Un circuit sera mis en place afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Venez en tenue décontractée pour profiter de l’ensemble des activités proposées et tenter de gagner un des nombreux lots de la tombola gratuite qui vous sera proposée.

Le vendredi 17 septembre, le salon est ouvert aux structures et écoles. Un planning est établi pour que chacun puisse profiter pleinement de l’événement.

L’affiche. - D.R.

Au progamme samedi

10h : Ouverture au public du salon « Vis ta santé ! »

11h : Nouvelles recommandations en matière d’alimentation équilibrée

11h30 : Animation « Je gère mon stress » (sur inscription)

12h : Inauguration officielle

13h30 : Atelier « Je gère du stress » (sur inscription)

14h : Conférence /Débat : « Quand peut-on parler de Burn Out ? Comment le prévenir ? et s’en sortir ? »

14h30 : Atelier « Je gère mon stress » (sur inscription)

15h30 : Atelier « Je gère mon stress » (sur inscription)

Toute la journée : différentes activités proposées destinées à tous les publics (enfants, ados, adultes, seniors) comme par exemple : test de la vue, psychomotricité, piste vélo, jeux de mémoire, game-truck, voiture tonneau, handibike et bien d’autres encore.

Accès gratuit au salon et à toutes les activités avec la participation à une tombola gratuite qui permettra de gagner de nombreux lots.

Prévoir une tenue décontractée pour les différentes activités. Bar et petite restauration toute la journée.

Infos pratiques

Lieu : Centre d’Animation – Rue de l’Abattoir, 2 à Quiévrain.

Date : le samedi 18 septembre 2021.

Horaire : de 10h00 à 17h00.

Prix : entrée gratuite.

Renseignements et réservations au 065/45.89.97.