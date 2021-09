Didier et Catherine, de Mons, coincés sur leur lieu de vacances car interdits de vol!

14/09 15:00 → 15/09 04:00

Ce soir sans distinction de provinces et cette nuit plutôt au sud du sillon Sambre et Meuse, des averses orageuses se développeront localement. Une averse soutenue pourra conduire à des précipitations dépassant les 10 l/m². De la grêle n'est pas exclue dans l'est du pays.