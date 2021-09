Le site de l’AEDEC Hyon reconstruit dès 2022 avec une salle Calva en plus

C’est un vieux projet qui est revenu sur la table du conseil communal, ce mardi soir. Le dossier relatif aux travaux annoncés sur le site de l’AEDEC à Hyon vient de connaître un coup de pouce (décisif?) avec l’approbation des conditions du marché. En deux mots, on rase tout et on reconstruit des infrastructures pour les sportifs, ainsi qu’une salle Calva. Le montant des travaux, qui devraient commencer au printemps 2022, est estimé à 3,4 millions.

** ***** ***** **************** **** ************ ********* ** **** ******* **** ** ********* **** ****** ** ******* ********* **** *** **** ***** ** ******* ******* *** ***** *** ****** *** *********** ********* **** *********** *************** *** *********** *** *** ********** ** ******** ** ******** ****** ******* ********* **** *** ******** ** *** ********* ** ******** **** ***** ****** ************** ************ *********** ** ****** ** ******** ********** ** ****** *** ** ***** ******* ** ********* ***** ******* ** ****** ********* ** ** ***** ** **** ********** ** ******* ** ******* ***** **** ** ***** ****** ********* ** ********** *** ************ ************ ** **** ** ** ***** *********** ** ********* ***** ** ***** ** ** ******* ******** **** ************ ** ** *** **** ****** ******* ********** * ***** *** ** ******* ******** ***** ****** ******** ********** ** ** ******* ** ********* ***** *** ******** ************* *** ******* ** **** ******** ***** *** ********** ** **** ***** ** ******* *** ** ******** ** **** *** ************* ********** ***************** ********** ***** ***** ******** ******* *** *********** *** ******** ***** ************* ******* ***** ********** ** **** **** *** ********** ** ********************* ********** ******** ****** ****** *************************** ******** ************* *** ******** ******** ****** *********** ** ******* *** ************ ** *** ******* ** ****** ** ****** *** ********* ************ **** *** ****** ** ******* ** ** ***** **** ******* ************ **** ************* ************** ********* ******* *** ******* ******* *** ******* ** ***** ** ****** ******** ** ******* **** ******* *** ******** ************** ** ***** ***** ********** ********** *** ******* ** *** ********* *** ************ ** ******* ******** ***** *** *** ******** *** ********* ******** ** ********* *** ******* ************** *** ** **** ************** ** ***** ********* ******** **** **** *** ********* *********** ** **** ****** ********* ******* **** ** ******* ********** ** **** ********** **** ***** ******* ******* ************** **** *** ********* **** ******** ** ****** ** *********** ********** ************* ****** ** ** ********************** ******** ************ *** ******* ********* ******** ********** ** ******** *** ** ******* ********* ************** ******** ** *********** ******* ******* ** ** ****** ******* ** *** *********** *********** ******** ** *********** ***** *** ********** ******* **** ** ********* ** ********** ********** ***** ****** ** **************** ***** ** ********** ******** ***** ** ********* ** ******** ******* ******** ** ********* ********* ** ****** ******* ********* ***** ** **** *** **** ********* *** ********* **************** ********** ********** ** ******************** **** **** ** ****** *** ************** *** ** **** ** ********* *** **** ********** ******************************** **** ** ************* ** ********* *** ****** ******* ** ** *********** ** ****** *** *************** ********** ** ********** ******* ******* ************* *** ************ ******* ***** ***** *** *********** ********* ** ******* *** ******** **** ** ******* ************* ******* ************* ********** *** ************** **** ** **** *** ******* ** *********** ** ******* ***** ** ** ************ ** ***** ******* *** *** ** ******** ****** **** ** ******** ******* *** ***** ******************