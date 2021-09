Attention si vous avez fait vos courses chez Delhaize: avertissement!

La chaîne de supermarchés Delhaize retire de ses rayons et rappelle les « crêpes fourrées au fondant et aux morceaux de chocolat » de la marque « Paysan Breton », en raison d’une contamination de la farine de blé par du lupin, un allergène majeur non mentionné sur l’étiquette, a-t-elle annoncé mardi.