Apple dévoile ses nouveaux iPhone 13, dont un à 1839 euros! (photos)

Comme attendu, l’iPhone 13 a un meilleur écran, une batterie plus grosse, un processeur plus rapide et de meilleurs appareils photo que son prédécesseur. La dernière version de l’Apple Watch, de l’iPad Mini et de l’iPad a également été présentée

L’iPhone 13 ressemble en grande partie au 12. Une différence frappante est que la soi-disant encoche, le renflement de l’écran où se trouvent les capteurs pour la reconnaissance faciale, entre autres, est devenue plus petite. Tout comme l’année dernière, l’appareil se décline en quatre versions et trois tailles différentes.

Les prix pour l’iPhone 13 débutent à 909 euros (128 Go), et 809 euros pour le Mini.

Les deux modèles Pro les plus chers ont de meilleurs appareils photo et un écran qui peut se rafraîchir plus souvent, ce qui rend les images en mouvement plus fluides.

Les prix pour l’iPhone 13 Pro débutent à 1159 euros (128 Go), et 1259 euros pour le Pro Max.

Le prix maximum est atteint par le modèle Pro Max avec 1 To de stockage. Il vous coûtera la somme rondelette de 1839 euros.

L’Apple Watch 7 a aussi été présentée, mais contrairement aux rumeurs, elle n’a pas emprunté le design plus « anguleux » des iPhone et iPad. Ce qui était correct, c’est que l’écran est plus grand.

L’iPad d’entrée de gamme a également reçu une mise à niveau avec un processeur plus rapide et une meilleure caméra frontale. L’iPad Mini, le plus petit modèle de tablette d’Apple, a été repensé plus en profondeur et ressemble désormais, entre autres, à l’iPad Air et à l’iPad Pro. Ce modèle a également un meilleur écran, un processeur plus rapide et de meilleurs appareils photo.