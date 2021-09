Salon de l’Auto 2022: «On est en mesure d’annoncer l’organisation de la 99e édition»

C’est ce vendredi que la décision sur la tenue du Salon de l’auto ou non devait être prise. Et celle-ci vient de tomber : la 99e édition aura bien lieu du 14 au 23 janvier 2022 dans les palais de Brussels Expo.

FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle, viennent d’annoncer la nouvelle : « Nous sommes en mesure d’annoncer l’organisation de la 99e édition du Brussels Motorshow, qui se tiendra du 14 au 23 janvier 2022 dans les palais de Brussels Expo », explique-t-il dans un communiqué.

« La mobilité individuelle constitue un élément essentiel du quotidien de 7 millions d’utilisateurs. Les véhicules ont fortement évolué ces deux dernières années, notamment dans l’offre des motorisations alternatives et de la connectivité. Plus que jamais, il est primordial d’informer le grand public mais aussi les autorités et les médias des avancées effectuées par notre secteur, notamment sur le front de la lutte contre le réchauffement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air. À ce titre, le Brussels Motorshow constitue la vitrine et la plateforme de communication idéale », indique Andreas Cremer, CEO de FEBIAC

Pour rappel, la participation du groupe Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Citroën) au Salon de l’auto était cruciale pour celui-ci. Sans ce groupe, la fin de la plus grande foire du pays était inévitable puisque le groupe D’Ieteren a décidé mardi de ne plus prendre part au Salon de l’auto. La société est l’un des principaux distributeurs en Belgique et reprend les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley et Bugatti.

L’accent sur l’innovation technologique

Pour son retour, le Brussels Motorshow placera l’innovation technologique au cœur de son exposition et consacrera une attention particulière à l’électromobilité, aux véhicules utilitaires légers ainsi qu’aux deux-roues motorisés.

Grâce au Brussels Motorshow 2022, FEBIAC entend clairement rendre accessibles au grand public les multiples innovations qui démontrent que les industries de l’automobile, du véhicule utilitaire léger et du deux-roues motorisé sont parfaitement alignées aux objectifs de l’Union Européenne.

« Aucun autre secteur n’investit autant en recherche et développement que le secteur automobile », poursuit Andreas Cremer.

Comme à son habitude, le Brussels Motorshow offrira la possibilité à ses visiteurs de découvrir les dernières nouveautés en matière de design.

« Tous les amateurs de voitures, de deux-roues-motorisés et de véhicules utilitaires sont impatients de nous retrouver à Brussels Expo, ajoute Pierre Lalmand, Directeur du Salon. Les mesures prises par les Régions pour assurer un taux de vaccination le plus élevé possible confortent notre capacité d’assurer le bon déroulement de notre événement. »