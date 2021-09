Hochepied, avant Mesvin-Flénu (P2B): «Je profite au maximum de ma dernière saison»

Au niveau des seniors, il n’y a déjà plus qu’un gardien à ne pas encore avoir encaissé le moindre but après quatre journéesen Hainaut: Jonathan Hochepied. Conscient que ce brevet va bien finir par tomber un jour, le Flénusien se dit néanmoins confiant avant de rendre visite à Mesvin et à son attaque redoutable d’efficacité, ce dimanche.

******************* ********* ** ******** ******* ***** ****** ** ********** **** **** **************** **** *** ********* **** **** ******* ** ******** **** *** ** ******* ** ******* ** ** ******** ** ** ******** **** **** ** ****** **** *** *** ********* ** **** ********** ** ** **** *********** *** ******* ** *********** **** ** ******* *** ********** ** **** **** ***** ******** *** ** ******* ********* ** **** **** ********* **** ****** ****** ********** ********* **** ***** *************************** ** *********** ** ***** ***** **** ** *********** **** ********* *********** **** ** ****** **** *** ***** ******* ****** ******* **** *** ************* *** ** ************ ** ************************* **** ******** ***** ********* *** ******** ********** ** ********** ********** **** ** ***** **** *** ******* *********** **** ****** ******** ** ********* *** ********* ***** ***** ** ****** **** **** ********* ******* ** ****** ****** ** ****** **** *** ******* *** ***** *********** ****** ******** ******* ******* ** ** ******** *** *** ** ****** ****** ** **** ** *********** ************* ************* **** ******** ** ******** ***** ****** ************* ** ************* ****** ******** **** *** ****** ********** ******** ** ** **** ********** ** ****** ** ***** *************** ** **** ********** *** ****** **** ** ***** ** ***** ************* **** *** ******* ****** ***** ******** ********** ******* ***** ** ******* ********* **** ******* ** ***** **** *********** ********** ************* ** **** *********** *** *** ***** ******** ***** **************** **** ** **** ********* **** ** ************** **** ***** ****** ***** *** ***** ********* ** ********************************* ** **** ********* ****** *** *** **** ** ** ****** ** ******* ***** ** ***** ********* ** ***** ***** ****** **** ********* ******** ** *** *********** ************* **** **** ****** ************* **** ****** ** ************** **** ********** ** ******** *** ***** ****** ** *** **** ***** *** ** ******* ** ********* ****** ** ***** ********** ****** ******** ** ******** ** ***** ** ******** ****** ***** ***** ** ********** ****** ** ******** **** ** ****** ** ******* ******** ** ******** **** *** **** *** **** ********* *********** ******* *********** ***** *** ** ********** *** ********* ******************* ** ***** ** *** ** ********** *** **** * ***** ************** *** ******** **** ** ****** ** *** ****** ** ************* **** **** ******** ** ********* *** ******* ** ** **** ** ********** *** ******** ** *** ****** ** ***** **** **** ** ********* ********** ** ************ ** ** ********* *** ******** ** ****** **** ** ***** **** *** ********** ******* ******** ** ***** ***** ** ******* **** ** ************** ** ************** *** ****** ********** ** ** ****** ********* **** ** ******* ***** ** *** ********* ****** ************* ** *********** **** ***** **** ********** ** ***** ******* **** ******* **** ** ***** ********** ** ***** ********* ********** ** ********* ************* ********* ******* ** ************ ** ******* *** ****** ** ** ******* ** **** **** *** *************** ******* ******* *** ** **** ********* ******* ****** ***** *** ********* ****** ** ** ******* **** ******* ****** ** ** ******* ******** ********** *** **** ** ***** ** ** *********** ** *** ************ ************ ** ***** ****** **** ** ********** ** ********* ** ******* **** *** ******* ** **** ******* ** **** ******* *********** *********** **** ******* ** ***** ** **** ********* ** *** **** *** *** **** *********** ** ******* ******** ** ****** ** ****** ** ********** ** ** *********** **** ** ******* **** ****** ** ********* ************************ ************ ******* ** ******* **** ********** ***************** ** ****** ******* ***** ********* **** ************ *** ****** *********** *********** ** *********** ************* ** ** *** ****** ******* **** ** ******* ************** **** *** ********** ********* ***** ****** ***** ** **** *** **** ***** ****** ** ******* ** ***** ** ********** *** **** ** **** * ******* *** ******************** ** *********** **** **** ** **** **** *** ********* ***** ********** *** *********** *** ** ******* ** ********* ** **** **** ************ ** **** **** **** ** ********* **** ** *** *** ******* *** **************** ** **** ***** ******* *** ** ******* ******** ** ****** ** ** ****** ***** ** ******* ** ******* ********* ****** ******** ******** ************* ** ********** ************