Codeco: la fin du port du masque dans l’Horeca et les magasins aurait été actée!

Le port du masque buccal dans l’Horeca et les magasins ne devrait plus être obligatoire, indiquent nos confrères du Nieuwsblad. C’est ce qu’aurait décidé de Comité de concertation. La mesure serait également valable pour le personnel. Les masques ne devraient plus être portés que dans les transports en commun, dans les établissements de santé et dans les professions de contact.