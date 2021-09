Symphorinois-Manage (D3): duel entre les deux dernières équipes avec le max de points

Revercez se sent dans son élément sous le maillot des Chiconniers. - E.G.

Difficile à croire, et pourtant, c’est un authentique match au sommet qui va se tenir au stade Tondreau. À ce jour, en effet, il n’y a déjà plus que le Symphorinois et Manage à ne pas encore avoir laissé filer la moindre unité.